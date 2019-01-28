Академия наук одобрила проект Hyperloop в Украине

По результатам научно-технологического исследования НАН Украины согласовала внедрение технологии "транспорта пятого поколения" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В ходе презентации в министерстве представлен ряд шагов, которые станут базисом для реализации проекта в жизнь. В частности, это аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведение международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития инновационных разработок.

"Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект HypeUA. По оценкам ученых, гиперлуп может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнеры определили свою готовность участвовать в развитии технологии гиперлуп и в прошлом году подписали меморандумы о сотрудничестве. Среди них: Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, Инновационный парк UNIT.City, ГП ПО "Пивденмаш", Украинский институт будущего, Хэмфри Инжиниринг, Каховский завод электросварочного оборудования, Укроборонпром.

"Следующим шагом является реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub. Основная цель Центра - объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести, для получения наиболее эффективных решений в области транспорта", - заявили в Мининфраструктуры.

Напоминаем:

В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

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Hyperloop в Украине. О стоимости, инвесторах, прибыли и конкурентах

Экономическая правда