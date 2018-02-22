В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.
"Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил он.
Министр сообщил, что компания будет называться HypeUA.
"Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движующиеся со скоростью 500-600 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop", - сказал Омелян.
Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике.
К проекту присоединились Национальная Академия наук, Octagonal Corporation, Южмаш, Каховский завод электросварочного оборудования, Интерпайп, Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.
По словам директора Южмаша, участники рабочей группы общались с основателем проекта Hyperloop One Илоном Маском.
Однако гораздо более активное участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике — она будет консультировать рабочую группу созданного Центра транспортных инноваций.
Напомним, Hyperloop — это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.
Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.
Николай Топалов, Александр Колесниченко, ЭП