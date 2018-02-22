В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop

В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

"Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии", - заявил он.

Министр сообщил, что компания будет называться HypeUA.

"Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движующиеся со скоростью 500-600 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop", - сказал Омелян.

Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике.

К проекту присоединились Национальная Академия наук, Octagonal Corporation, Южмаш, Каховский завод электросварочного оборудования, Интерпайп, Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.

По словам директора Южмаша, участники рабочей группы общались с основателем проекта Hyperloop One Илоном Маском.

Однако гораздо более активное участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике — она будет консультировать рабочую группу созданного Центра транспортных инноваций.

Напомним, Hyperloop — это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

Ранее эксперты посчитали сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.

Николай Топалов, Александр Колесниченко, ЭП