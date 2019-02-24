Новости выходных: запуск электронной гривни, ограничения для ФЛП и газовый завод

О новой программе кредитования. Всемирный банк ведет переговоры с Министерством финансов Украины об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования.

О строительстве завода. Инвестиционный совет НАК "Нафтогаз Украины" санкционировал проведение тендера на строительство установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестыщенском газовом месторождении.

О возврате "рефинанса". Нацбанк в период с 2014 до 2018 года подал 115 судебных исков к поручителям неплатежеспособных банков с требованием вернуть 37 млрд гривен задолженности по кредитным договорам.

Об ограничениях для ФЛП. Президент Петр Порошенко намерен принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят единый налог, чтобы не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности IТ-сектора.

О запуске электронной гривни. Национальный банк завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента.

О платежных картах. В 2018 году украинцы все чаще предпочитали безналичные операции.