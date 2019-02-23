Украина обсуждает новую программу кредитования под гарантии Всемирного банка

Всемирный банк ведет переговоры с Министерством финансов Украины об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Сейчас мы ведем переговоры с правительством о новой программе Policy-Based Guarantee (PBG) для поддержки реформ в стране", - сказала она во время конференции Американской торговой палаты в Киеве в пятницу.

По словам Кахконен, прогресс в переговорах будет зависеть от прогресса реформ. При этом ВБ будет готов обсуждать такую программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего.

В целом, она рассчитывает, что новая программа будет утверждена к концу текущего года.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики.

Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов.

В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме 375 млн долларов в евровом эквиваленте.

Кабинет министров 21 февраля 2019 года утвердил Министерству финансов рамочные условия привлечения кредита под вторую часть гарантии ВБ в 375 млн долларов.

Согласно правительственному постановлению, заимствования будут осуществляться в евро в сумме, которая не превышает эквивалент 630 млн долларов, под ставку не выше 5,9% годовых. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG (Лондонский офис) та TMF Global Service (Великобритания).

Всемирный банк за 25 лет сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около 12 миллиардов долларов.