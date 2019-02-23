В Украине построят завод по производству сжиженного газа

Инвестиционный совет НАК "Нафтогаз Украины" санкционировал проведение тендера на строительство установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестыщенском газовом месторождении (Харьковская обл.)

Об этом enkorr сообщил источник в "Нафтогазе".

Планируется, что оператор месторождения ­ ПАО "Укргаздобыча" — объявит тендер по выбору генерального подрядчика в конце февраля – в начале марта 2019 года.

"Техническо-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее — создание рабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, пусконаладка", — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что проектом предполагается производство сжиженного углеводородного газа проектной мощностью до 100 тысяч тонн в год. Ожидается, что производство будет запущено в 2020 году.

Напомним, что "Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком природного газа и крупнейшим производителем сжиженного газа в Украине.

В 2018 году выпуск СУГ составил 165 тыс. тонн. В состав предприятия входит пять производств: в Базилевщине, Яблуневке, Шебелинске, Тимофеевке и Юльевке.

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