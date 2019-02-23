Нацбанк завершил пилотный проект запуска электронной гривни

Национальный банк Украины завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента.

Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития центробанка Александр Яблунивский, передает "Интерфакс-Украина".

"В конце прошлого года мы запустили практический пилот, когда этот инструмент выпускался для сотрудников НБУ по существующей методологии, чтобы оценить практический аспект его использования, силы центробанка в реализации подобных инструментов, и получить некий отзыв от пользователей", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Сейчас пилот завершен. Мы подготовили аналитическую записку, и будем рассматривать ее на правлении Нацбанка", – заявил Яблунивский.

Со временем НБУ обнародуют аналитическую записку, которая будет включать анализ как практического пилотного проекта, так и мировых тенденций в этой сфере.

Яблунивский также отметил, что на сегодня в мире нет единого понимания и единой стратегии по развитию подобных валют. Более того, считанные центробанки мира перешли к практической фазе исследования, вместо теоретических рассуждений влияния подобных инструментов на монетарную политику и на экосистему расчетов.

"Поэтому, мы в этом вопросе, можно даже сказать, опередили мировых лидеров, поскольку мы сделали шаг в практическом исследовании, пусть и небольшом", - сказал он.

Представитель НБУ также обратил внимание, что многие цифровые валюты (central bank digital currency, CDBC), как электронная гривня, путают с криптовалютами и другими инструментами.

"Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели (для е-гривни – Ред.), которая будет выбрана", - подчеркнул Яблунивский.

Как сообщалось, НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

По мнению регулятора, е-гривня может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.