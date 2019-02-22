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Киевская фабрика Roshen за год увеличила прибыль в 4 раза

Пятница, 22 февраля 2019, 15:21
 
Фото ЭП

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2018 году увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2017 годом – до 11,1 миллона гривень.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о собрании акционеров 26 марта, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика "Рошен" не намерена.

Кроме того, акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Напомним:

В январе 2016 года владелец компании Roshen - президент Украины Петр Порошенко - заявил, что передал свою долю "Рошен" в "слепой" траст под управлением иностранного банка. В декабре 2018 года Порошенко впервые за 3 года получил дивиденды от Rothschild Trust.

Украинские компании Roshen, "Конти" и АВК вошли в рейтинг крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies.

В октябре 2018 гда Roshen заключила мировое соглашение с "Киевским БКК" в споре о похожих упаковках тортов.

Запуск новой фабрики Roshen под Киевом снова отложили.

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский расширяет свой личный аграрный бизнес.

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