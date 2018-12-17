Запуск новой фабрики Roshen под Киевом снова отложили

Корпорация Roshen планировала запустить новую кондитерскую фабрику по производству крекеров и печенья в Бориспольском районе возле Киева осенью 2018 года, но запуск отложен.

Об этом пишет Liga.net.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись.

Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе, а сейчас готовится выкупить эти земли за 60 млн гривень.

Стоимость первой очереди строительства сначала оценивали в 1 млрд гривень, но последнем релизе компании указано, что общие инвестиции на первом этапе составили 1,5 млрд гривень. Из них 1,2 млрд гривень – строительная часть.

Стоимость всего проекта, по словам директора Бисквитного комплекса Roshen Константина Пивня, оценивалась в 2,8 млрд гривень, заявленная мощность - 20 000 тонн продукции. Весь комплекс планировалось ввести в эксплуатацию до 2020 года.

Запустить первую очередь фабрики планировали в начале 2018-го, затем анонсированное открытие перенесли на осень. Сейчас запуск снова отложен, четкой даты запуска нет, предположительно - начало 2019 года.

Компания уже набрала рабочих на одну смену - 52 человека, преимущественно - жителей Борисполя. Через два года планируется расширить штат до 500 человек. Всего на фабрике будет работать 1100 сотрудников.

Первая линия нового комплекса будет выпускать крекеры. Мощности линии - около тонны печенья в час.

Кроме крекера к концу года намерены смонтировать линию по производству печенья "Эсмеральда". Сейчас его производит только Винницкая фабрика корпорации.

Продукция будет идти как на внутренний рынок страны, так и на экспорт – в Ирак, Саудовскую Аравию, Иорданию, Польшу, Литву, Румынию, Болгарию и страны СНГ.

Roshen - не единственный кондитер в Украине, который открывает новые мощности. Компания АВК Владимира Авраменко в марте открыла в Днепре бисквитный цех, потратив на запуск 120 млн гривень. Его производственная мощность - 10 000 тонн в год, это позволит компании вдвое увеличить объемы производства злаковых продуктов.

Сейчас у Рошен - 54 собственные торговые точки. У АВК, которая начала развивать фирменную сеть в конце 2016-го - пока всего шесть. В ближайших планах компании Авраменко - открыть 10 магазинов с кофейнями в Днепре и области.

Напомним, в октябре Roshen заключила мировое соглашение с "Киевским БКК" в споре о похожих упаковках тортов.

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