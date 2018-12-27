Порошенко впервые за 3 года получил дивиденды от Rothschild Trust
Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 миллиона гривен.
Пресс-служба Администрации президента сообщила об этом в четверг утром и отметила, что в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов, передает "Интерфакс-Украина".
"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении "Roshen", – уточнили в АП
"Договор – первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", – подчеркнули там.
АП отмечает, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень", – заверили в АПУ.
В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко более 3 лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.
"Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка", – заявили в АП.
"На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", – добавили в администрации главы государства.
Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность, заверили в АП.
И добавили, что на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны Порошенко (его Фонд и предприятия) с 2014-го года потратили уже более 1,2 млрд грн.
Из них на армию – более полумиллиарда гривень. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, "Театр на Подоле" и многие другие проекты.
"Кроме того, по 2014-18 гг. в бюджеты различных уровней "Roshen" заплатил 8,2млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей", – добавили в АПУ.
Напомним:
- Петр Порошенко передал "Roshen" в доверительную собственность Rothschild после того, как компания якобы не смогла найти покупателя.
- Липецкую фабрику "Roshen" (РФ) закрыли в начале прошлого года.
- В прошлом месяце продали машино- и судостроительную компанию "Кузница на Рыбальском" (Киев).
- В ноябре 2018 Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые поступили на его счета от фонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.
- За неполный 2018 год президент задекларировал почти 124 миллионагривен прибыли.
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