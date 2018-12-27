Порошенко впервые за 3 года получил дивиденды от Rothschild Trust

Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 миллиона гривен.

Пресс-служба Администрации президента сообщила об этом в четверг утром и отметила, что в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов, передает "Интерфакс-Украина".

"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении "Roshen", – уточнили в АП

"Договор – первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель - отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", – подчеркнули там.

АП отмечает, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень", – заверили в АПУ.



В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко более 3 лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.



"Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка", – заявили в АП.

"На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег", – добавили в администрации главы государства.



Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность, заверили в АП.

И добавили, что на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны Порошенко (его Фонд и предприятия) с 2014-го года потратили уже более 1,2 млрд грн.

Из них на армию – более полумиллиарда гривень. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, "Театр на Подоле" и многие другие проекты.



"Кроме того, по 2014-18 гг. в бюджеты различных уровней "Roshen" заплатил 8,2млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей", – добавили в АПУ.

Напомним:

Петр Порошенко передал "Roshen" в доверительную собственность Rothschild после того, как компания якобы не смогла найти покупателя.

Липецкую фабрику "Roshen" (РФ) закрыли в начале прошлого года.

В прошлом месяце продали машино- и судостроительную компанию "Кузница на Рыбальском" (Киев).

В ноябре 2018 Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые поступили на его счета от фонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

За неполный 2018 год президент задекларировал почти 124 миллионагривен прибыли.

Украинская правда