Президент Roshen расширяет свой агробизнес

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский расширяет свой личный аграрный бизнес.

Об этом сообщает Liga.net.

Согласно решению Антимонопольного комитета, закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестфонду Кондитеринвест, которым владеет Москалевский, разрешили приобрести более 50% в компании Летичев-Агро в Хмельницкой области.

"Такое приобретение позволит увеличить мощности для содержания КРС. На племзаводе Литинский в Винницкой области сейчас уже около двух тысяч голов. Я намерен в Летичев-Агро продолжить заниматься выращиванием зерновых", - сказал Москалевский.

По его словам, мощности Летичев-Агро позволят усилить позиции в растениеводстве и увеличить количество крупного рогатого скота.

Летичев Агро занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур. Основные бенефициары - Джордж Рор и Морис Табасиник, которые владеют компанией NCH Capital. В Украине NCH Capital представлены агрохолдингом Агропросперис с более чем 400 тыс. га земли и одноименным банком.

Напомним, ранее Roshen отложила запуск новой фабрики под Киевом.