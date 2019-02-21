Новости дня: о растаможке "евроблях", ремонте дорог и запуске ОПЗ

О растаможке "евроблях". Владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны будут либо вывезти их из Украины, либо продать на запчасти.

О ремонте дорог. Государственное агентство автомобильных дорог начало обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.

О самых дорогих "евробляхах". В Государственной фискальной службе составили Топ-5 самых дорогих "евроблях", владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможивания.

Об угле из ОРДЛО. В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.

О "стене Яценюка". Государственная пограничная служба отказывается обнародовать контракты по возведению фортификационных сооружений в рамках проекта "стена Яценюка" в течение 2015-2018 годов, ссылаясь на государственную тайну.

О передаче ОПЗ Нафтогазу. Власти рассматривают несколько механизмов для запуска бесперебойной работы ПАО "Одесский припортовый завод".

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