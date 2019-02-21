ОПЗ могут передать "Нафтогазу" или Аграрному фонду

Власти рассматривают несколько механизмов для запуска бесперебойной работы ПАО "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, сообщается на сайте ОГА.

"Я докладывал на эту тему Президенту Украины, несколько раз общался с премьер-министром и руководством НАК" Нафтогаз Украины". Существует несколько механизмов запуска завода не на месяц-два, а на длительный срок. Во-первых, это - передача его в управление или аренду НАК "Нафтогаз Украины", - сообщил Максим Степанов.

"Еще одно возможное решение проблемы мы нашли во время совещания у первого вице-премьера в понедельник - это передача ОПЗ в управление или аренду Аграрному фонду Украины, который имеет все необходимые ресурсы", - сказал председатель ОГА.

Также глава региона отметил, что, воспользовавшись любым из этих механизмов, завод удастся запустить в короткие сроки.

"Перед нами становился вопрос об увольнении людей с завода, но благодаря губернатору и его вмешательству, в частности, эта проблема была решена, и никого не уволили", - сообщил и.о. директора ОПЗ Сергей Назаренко.

Напомним, запуск ОПЗ был запланирован на 1 февраля, но его отложили.