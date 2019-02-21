Беларусь продает Украине уголь из ОРДЛО — СМИ

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.

Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.

По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупку угля у боевиков.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.

Кроме Украины, больше всего Беларусь продавала каменного угля в страны СНГ и в Литву. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.

ЭП ранее писала, каким образом антрацит попадал в Польшу.