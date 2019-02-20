Новости дня: новый поезд в ЕС, хищения в "Укргазбанке", Youtube

О налогах. Бюджет 2018 года не выполнен ни по доходам, ни по расходам.

О хищениях в "Укргазбанке". Суд арестовал экс-чиновников "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 млн гривен.

О Youtube. Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил.

О новом поезде в ЕС. В июне "Укрзализныця" запустит поезд из закарпатского города Мукачево до словацкого города Кошице.

О евробляхах. Период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля. По состоянию на 19 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен платежей.

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Смогут ли кандидаты в президенты выполнить свои экономические обещания

Экономические обещания кандидатов разнятся от снижения цены на газ в два раза до запуска рынка земли. Имеет ли президент полномочия для их выполнения? В основном нет, поэтому и радоваться им нет смысла. (укр)