YouTube смягчил систему наказания пользователей

Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил.

Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования.



"С самых первых дней (работы YouTube – Ред.) мы полагались на систему трех "страйков" и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями", - говорится в сообщении.

"И это работает: 94% тех, кто получает первый "страйк", никогда не получают второго", - добавили в пресс-службе.

Ранее после первого нарушения пользователь получал предупреждение от сервиса и на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции, после второго следовал двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокировали на три месяца.

Согласно обновленным правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует.

При последующих нарушениях последуют предупреждениях: сначала недельный запрет на проведение трансляций и добавление новых материалов, затем, за повторное нарушение в течение 90 дней, последует двухнедельный запрет на загрузку контента. Третий предусматривает блокировку аккаунта на 3 месяца.

Новые правила вступают в действие 25 февраля.

Ранее компания Google объявила об ужесточении условий, необходимых для монетизации контента на YouTube.