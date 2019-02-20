Миллионные хищения: суд арестовал экс-руководителей одного из госбанков

Суд арестовал экс-чиновников "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"11 февраля бывшему члену наблюдательного совета банка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3,5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса", - заявили в полиции.

Согласно сообщению, в дальнейшем экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960,5 тысяч гривен, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.

"Во вторник, 19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога - 90 млн гривен", - сообщает пресс-служба.

Ранее была разоблачена преступная "схема" по выведению и завладению средствами "Укргазбанка".

Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведения в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн гривен.

Следствие проводит дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной "схемы" по разворовыванию средств госбанка.

Экономическая правда