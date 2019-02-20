Бахматюка лишили права обжаловать долг в 2,5 миллиона евро международной компании

Верховный Суд подтвердил законность арбитражного решения 2015 о выплате почти 2,5 миллиона евро долга компанией "Райз" Олега Бахматюка в пользу компании Nuseed, должник лишился права требовать в дальнейшем отмены этого арбитражного решения.

Соответствующее решение суд принял 6 февраля, сообщает юридическая фирма Cai & Lenard, представляющая интересы Nuseed.

"Признание и исполнение решений международного арбитража несомненно положительно сказывается на имидже Украины и на ее инвестиционной привлекательности", - заявили в компании.

"Такое решение позволит Nuseed уверенно инвестировать и дальше расширять бизнес в Украине, сотрудничать с украинскими производителями, дистрибьюторами и переработчиками подсолнечника, что позволит еще больше возможностей для их развития", - заявил исполнительный директор группы компаний Nuseed Брент Захарии.

В январе 2013 года компании подписали соглашение о поставке 237 тонн семян на сумму 2,4 млн евро. В июле 2014 года "Райз" оплатила лишь 208 тысяч евро, сославшись на "экономический кризис и форс-мажор в Украине".

С 2015 года по данному делу начались судебные разбирательства. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины 11 декабря 2015 года вынес решение удовлетворить требование компании Nuseed о выплате 2 384 498 евро, включая штрафные санкции.

28 декабря 2015 года компания Nuseed обратилась в украинский суд с целью выполнения решения арбитражного суда.

Беда не приходит одна

Хозяйственный суд Киева 11 февраля решил обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору, заключенному между НБУ и подконтрольной О.Бахматюку "Станиславской торговой компанией" на цех по производству ликероводочных изделий в Ивано-Франковске по ул. Промышленная, 29. Целью является частичное погашение задолженности по выданному Нацбанком кредиту в октябре 2014 года на 1,224 млрд грн.

Помимо того осенью 2018 года Нацбанк в ряде судов добился обращения взыскания на имущественные комплексы ООО "Птицефабрика Киевская" в Броварском р-не под Киевом, Млиевской птицефабрики в Черкасской области и Желтоводского мясопродкомбината в Днепропетровской области. А Хозяйственный суд Ивано-Франковской области по иску переданного Фонду гарантирования вкладов физлиц банка "ВиЭйБи" решил обратить взыскание на целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского мясокомбината из холдинга "Укрлендфарминг".

Бахматюк обвинил НБУ в том, что центробанк отказался от предложений о реструктуризации долга.

"Я не идеализирую себя, но такого отсутствия логики, как в действиях Нацбанка, я еще не встречал. Ведь кто выиграл? – Давайте сядем, договоримся и найдем конструктивную модель, чтобы вместо 3-5% вы получили 30-50%" - заявил он агентству "Интерфакс-Украина".

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" с подконтрольным ему агрохолдингом "Авангард" 4 февраля подписали соглашение о реструктуризации 4,4 миллиарда гривень долга перед государственным Ощадбанком.

Напомним:

В 2016 году прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.

НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка.

Бахматюк сообщил Совету Национального банка, что погашение его задолженности по рефинансированию (10,2 млрд грн) возможно до 2030 года.

Читайте также: Бенефициары кризиса: владельцы каких обанкротившихся банков выиграли от банкротства

Экономическая правда