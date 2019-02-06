Агрохолдинг Бахматюка договорился с "Ощадбанком" о реструктуризации долга

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" с подконтрольным ему агрохолдингом "Авангард" 4 февраля подписали соглашение о реструктуризации 4,4 миллиарда гривень долга перед государственным Ощадбанком.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрлендфарминга", передает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы развиваться дальше, нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов", - отметил владелец и СЕО "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк.

По данным пресс-службы, переговоры о реструктуризации длились более года. Анализ деятельности и имущества компании, а также прогноз операционных и финансовых показателей осуществляла международная аудиторская компания Ernst&Young.

"Укрлендфарминг" в декабре 2018 года готовился к реструктуризации 4,3 млрд грн долга, поручителем по которому являлось "дочернее" ЧАО "Компания "Райз".

Согласно годовому отчету "Райз" за 2017 год, его суммарные обязательства по банковским кредитам составляли 4,5 млрд грн, в частности, перед US ExIm Bank, Райффайзен банк Аваль, Укрсоцбанком, УкрСиббанком и Ощадбанком. Дата погашения – от 2018-го до 2026 года.

Суммарная задолженность "Укрлендфарминга" составляет около 2 млрд долларов (1,6 млрд долларов основного долга и проценты). Агрохолдинг несколько лет ведет переговоры с кредиторами о ее реструктуризации.

Как сообщалось ранее, международная компания Nuseed добивается выплаты компанией "Райз" 2,5 миллиона евро долга.

В 2016 году прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.

НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка.

Бахматюк сообщил Совету Национального банка, что погашение его задолженности по рефинансированию (10,2 млрд грн) возможно до 2030 года.