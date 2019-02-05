Международная компания добивается выплаты Бахматюком 2,5 миллиона евро долга

Аграрная компания "Райз", принадлежащая Олегу Бахматюку, должна выплатить компании Nuseed почти 2,5 млн евро.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Cai & Lenard, представляющей интересы Nuseed.

Соответствующее решение было принято арбитражным судом в 2015 году. Спустя три года "необъяснимых задержек" в судебном процессе Nuseed ожидает признания решения арбитражного суда. Очередное рассмотрение дела запланировано в Верховном Суде на 6 февраля 2019 года.

В январе 2013 года компании подписали соглашение о поставке 237 тонн семян на сумму 2 413 000 евро. В июле 2014 года "Райз" оплатила лишь 208 000 евро, сославшись на "экономический кризис и форс-мажор в Украине", что не является обоснованием невыполнения условий соглашения.

С 2015 года по данному делу начались судебные разбирательства. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины 11 декабря 2015 года вынес решение удовлетворить требование компании Nuseed о выплате 2 384 498 евро, включая штрафные санкции.

28 декабря 2015 года компания Nuseed обратилась в украинский суд с целью выполнения решения арбитражного суда. Однако, дело так и не получило окончательного решения. Сейчас оно находится на втором круге рассмотрения, в Верховном Суде.

"Помимо предусмотренных соглашениями судебных разбирательств по данному вопросу мы сотрудничаем с Американской коммерческой службой при посольстве США, где к нашему делу проявили интерес", - отметил исполнительный директор Nuseed Брент Захариа.

"Данный случай может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности страны, в целом. Ситуации, отражающие системную проблему с невыполнением решений международных арбитражей могут подорвать доверие международных компаний, их готовность вести бизнес в Украине", - отметили в Cai & Lenard.

Напомним:

В 2016 году прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.

НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка.

Бахматюк сообщил Совету Национального банка, что погашение его задолженности по рефинансированию (10,2 млрд грн) возможно до 2030 года.

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Экономическая правда