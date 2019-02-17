Новости выходных: о повышении пенсий, запуске ОПЗ и новом международном аэропорте

О повышении пенсий. В результате осовременивания пенсий их размер с 1 марта этого года вырастет на 17-20%.

О запуске ОПЗ. Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.

О покупке валюты онлайн. В первый день работы нового закона о валюте украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.

О торговле с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за три года торговля Украины и ЕС выросла на 60%.

О росте экономики. Если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

О новом международном аэропорте. Осенью текущего года в аэропорту "Белая Церковь" планируется открытие международного пункта пропуска.