За день украинцы купили около 4 миллионов долларов онлайн

В первый день работы нового закона о валюте украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.

б этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

"В первый день, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн. В последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое", - сказал Смолий.

"Мы сейчас смотрим, в целом, как будет реагировать рынок на нововведения и некоторые из ограничений, например, по репатриации дивидендов, постепенно планируем снимать", - заявил он.

"В частности, последнее сдерживает инвестиционную привлекательность, и поэтому его снятие является приоритетом для нас. Но сначала нам надо посмотреть, как себя будет вести рынок в ответ на уже осуществленную либерализацию", - подчеркнул глава НБУ.

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Напоминаем:

Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

Экономическая правда