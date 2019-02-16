Перед выборами пенсии в Украине вырастут на 17%-20%

В результате осовременивания пенсий их размер с 1 марта этого года вырастет на 17-20%.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

Он отметил, что начиная с этого года, пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат", - сказал он.

"Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - отметил вице-премьер.

Розенко также отметил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

Напомним:

В марте текущего года около 4 млн домохозяйств получат субсидии в наличной форме. В среднем эта сумма составляет около 1,5 тысячи гривен.

Экономическая правда