Перед выборами пенсии в Украине вырастут на 17%-20%
В результате осовременивания пенсий их размер с 1 марта этого года вырастет на 17-20%.
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.
Он отметил, что начиная с этого года, пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме.
"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат", - сказал он.
"Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - отметил вице-премьер.
Розенко также отметил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.
Напомним:
В марте текущего года около 4 млн домохозяйств получат субсидии в наличной форме. В среднем эта сумма составляет около 1,5 тысячи гривен.
Экономическая правда
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