Запуск Одесского припортового завода отложили - СМИ
Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.
Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Николай Щуриков, пишет "Думская".
По словам Щурикова, компания "Энергетический эквивалент", с которой ОПЗ заключил договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим.
"Но ... выяснилось, что "Укртрансгаз" не может по техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе", - сообщил представитель ОПЗ.
Напомним:
Ранее Щуриков сообщил, что Одесский припортовый заключил договор с компанией "Энергетический эквивалент", которая должна была обеспечить поставки сырья по давальческой схеме и 25 января номинирует газ для работы завода в феврале.
Запустить ОПЗ планировалось 1 февраля.
По словами Щурикова, это последняя попытка запуска ОПЗ: "Если этот контракт не начнет работать, возможности в дальнейшем восстановить производство не будет", заявил он.
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