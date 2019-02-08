В Кабмине рассказали, сколько украинцев будут получать субсидии наличными

В Украине насчитывается более 4 миллионов субсидиантов.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ".

"Все, кто нуждается в субсидиях, их получит. Но получат те, кто не обманывает государство. Таких людей, которые получают субсидии, более 4 млн. Они получат субсидии в наличной форме с 1 марта", - сказал Рева.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, в свою очередь, добавил, что в 2017 году уровень расчетов за коммунальные услуги достигал 93%, а в 2018 году - уменьшился до 90%.

"Люди, которые получают субсидии, получат средства напрямую от государства", - отметил Зубко.

Он также подчеркнул, что Украина должна перейти на 100-процентный учет потребления коммунальных услуг.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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