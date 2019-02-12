Новости дня: о ремонте самолетов Boeing в Украине, рекордном урожае и стартапах для "Укрзализныци"
О возможных кибератаках. В СБУ говорят, что Россия попытается повлиять на украинские выборы через кибератаки и провокации в соцсетях.
О ремонте самолетов Boeing в Украине. Госпредприятие "Завод 410 гражданской авиации" начало освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing.
Об Ocean Plaza. Компания, совладельцем которой выступает дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга, ведет переговоры с компанией застройщика Вагифа Алиева о продаже киевского ТЦ Ocean Plaza.
О рекордном урожае. Украина в 2018 календарном году экспортировала зерна в денежном выражении на 7,2 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.
О стартапах для Укрзализныци. "УЗ" до конца февраля выберет стартапы для внедрения на железной дороге.
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