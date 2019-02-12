"Укрзализныця" начнет работать со стартапами

"Укрзализныця" до конца февраля выберет стартапы для внедрения на железной дороге.

Об этом в комментарии delo.ua сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский.

"Мы отобрали 10 стартапов, сейчас с ними работаем ― предоставляем информацию и т. д. У "Укрзализныци" был приказ — за каждым стартапом закреплены менторы, которые с ними работают. Из этих стартапов мы выберем 4-5 в течение февраля", ― рассказал Саболевский.

Напоминаем:

В сентябре 2018 года в Украине стартовала инкубационная программа Future of Mobility Lab. UZ edition, направленная на ускорение развития инноваций на железнодорожном транспорте.

Future of Mobility Lab. UZ edition — пилотная программа для стартапов, созданная "Укрзализныцей" и 1991 Open Data Incubator, которая призвана отладить работу государственных предприятий и разного рода инноваций.

Более 60 проектов претендовали на участие в программе. Из них экспертное жюри отобрало 20 команд-полуфиналистов, которые представили свои проекты на финальных питчингах.

В результате 10 лучших идей работают с менторами УЗ и 1991 Open Data Incubator в рамках трехмесячной инкубационной программы.