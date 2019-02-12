Украина выручила рекордную сумму от продажи зерна
Украина в 2018 календарном году экспортировала зерна в денежном выражении на 7,2 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.
Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.
По подсчетам института, в натуральном выражении экспорт зерна в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 0,4%, до 41,7 млн тонн, а рекордная выручка объясняется ростом экспортных цен на зерно.
При этом в прошлом году был установлен новый рекорд по объемам экспорта кукурузы – 21,4 млн тонн, что на 10% больше показателя 2017 года и в 5,2 раза – результатов 2010 года.
В то же время объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,3 раза, уменьшились по сравнению с 2017 годом и составили в прошлом году 16,4 млн тонн.
Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2018 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 1,3 млн тонн – до 3,6 млн тонн.
По данным института, крупнейшими покупателями украинского зерна в 2018 году, как и ранее, были страны Азии, Европы и Африки.
Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров украинского зерна с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 20% меньше, чем 2017 году – на 666 млн долларов. Его доля в общем экспорте этого вида сельскохозяйственной продукции составила 9,2%.
Испания второй год подряд удерживает вторую позицию в топ-10. В прошлом году она увеличила объемы закупок зерна почти на 35% по сравнению с 2017 годом – до 643 млн долларов (8,9%).
Далее следуют Нидерланды (556 млн долл), Китай (552 млн долл), Индонезия (487 млн долл), Саудовская Аравия (449 млн долл), Италия (336 млн долл), Филиппины (316 млн долл), Тунис (290 млн долл), Марокко (63 млн долл) и Ливия (248 млн долл).
Кроме того, по состоянию на начало января в 2018/19 маркетинговом году Украина уже экспортировала более 24 млн тонн зерна, что почти на 3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экономическая правда
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