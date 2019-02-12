Украина выручила рекордную сумму от продажи зерна

Украина в 2018 календарном году экспортировала зерна в денежном выражении на 7,2 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По подсчетам института, в натуральном выражении экспорт зерна в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 0,4%, до 41,7 млн тонн, а рекордная выручка объясняется ростом экспортных цен на зерно.

При этом в прошлом году был установлен новый рекорд по объемам экспорта кукурузы – 21,4 млн тонн, что на 10% больше показателя 2017 года и в 5,2 раза – результатов 2010 года.

В то же время объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,3 раза, уменьшились по сравнению с 2017 годом и составили в прошлом году 16,4 млн тонн.

Поставки ячменя на зарубежные рынки в 2018 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 1,3 млн тонн – до 3,6 млн тонн.

По данным института, крупнейшими покупателями украинского зерна в 2018 году, как и ранее, были страны Азии, Европы и Африки.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров украинского зерна с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 20% меньше, чем 2017 году – на 666 млн долларов. Его доля в общем экспорте этого вида сельскохозяйственной продукции составила 9,2%.

Испания второй год подряд удерживает вторую позицию в топ-10. В прошлом году она увеличила объемы закупок зерна почти на 35% по сравнению с 2017 годом – до 643 млн долларов (8,9%).

Далее следуют Нидерланды (556 млн долл), Китай (552 млн долл), Индонезия (487 млн долл​), Саудовская Аравия (449 млн долл), Италия (336 млн долл), Филиппины (316 млн долл), Тунис (290 млн долл), Марокко (63 млн долл) и Ливия (248 млн долл).

Кроме того, по состоянию на начало января в 2018/19 маркетинговом году Украина уже экспортировала более 24 млн тонн зерна, что почти на 3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда