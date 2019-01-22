Растет спрос на государственные ценные бумаги. Гривня укрепляется

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных на официальном сайте министерства.

Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 98, 161, 287, 350, 728 и 1078 дней со средневзвешенной доходностью 19,48%, 19%, 18,5%, 18,49%, 17,54%, 17,25% годовых, соответственно.

Самые крупные "гривневые" размещения - на 350 дней - 3,744 млрд грн, на 161 день - 2,753 млрд грн и на 98 дней - 2,436 млрд грн.

Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 85 дней на 52,37 млн долларов под 6,5% годовых и 273 дня - на 56,265 млн долларов под 7,23% годовых.

В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 78 дней в 20,712 млн евро под 4,5% годовых и 133 дня на 30,42 млн евро под 4,6%.

Отметим, что в 2018 году министерство финансов профинансировало государственный бюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Напоминаем:

15 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 5,595 миллиарда гривен, 142,5 миллиона долларов и почти 4 миллиона евро.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

В 2018 году Национальный банк с беспокойством относился к активному притоку капитала нерезидентов.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда