В НБУ объяснили, почему падает курс доллара

Национальный банк назвал сезонным явлением наблюдаемое в настоящее время укрепление гривни к доллару.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал он.

Кроме того, по словам руководителя Нацбанка, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Смолий.

Министерство финансов 13 марта на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов привлекло в государственный бюджет 1,08 млрд гривен.

На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

Пара евро/доллар в 8:20 по киевскому времени торгуется на уровне 1,2401 доллара по сравнению с 1,2390 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Напомним, Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 14 марта на уровне 25,91 гривни.

Самый низкий курс гривни в этом году был зафиксирован 23 января - 28,87 гривни за доллар.

Экономическая правда