НБУ второй раз подряд не изменил размер учетной ставки

Национальный банк не изменил размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Как сообщалось, на предыдущем заседании по вопросам монетарной политики 25 октября НБУ также оставил неизменным размер ставки.

Напомним, 6 сентября Национальный банк поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%.

Правление НБУ по итогам заседания комитета 12 июля приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда