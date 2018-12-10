Инфляция ускорилась до 10% за год

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2018 года замедлился до 1,4% с 1,7% в октябре и 1,9% – в сентябре и с начала года достиг 8,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным службы статистики, в годовом измерении инфляция увеличилась до 10% с 9,5% по итогам октября и 8,9% по итогам сентября.

Базовая инфляция в ноябре-2018 снизилась до 1,1% с 1,3% в октябре и 1,9% в сентябре. По итогам 11 месяцев инфляция достигла 8,1%.

В годовом измерении базовая инфляция немного выросла – до 8,9% с 8,8% по итогам октября и 8,7% по итогам сентября.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

По прогнозу аналитиков Reuters, инфляция в Украине замедлится в следующем году до однозначного показателя впервые с 2013 года.

Как сообщалось, Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.

Согласно прогнозу S&P, рост уровня инфляции в 2019 году составит 7,5%, а также 7% в два последующих года.

Экономическая правда