Стало известно, когда Украина получит еще два транша от МВФ

Новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 миллиарда долларов - до конца 2019 года.

Об этом говорится в последнем аналитическом отчете Фонда, передает Укринформ.

В частности, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты.

Первая - 18 декабря 2018, когда новая программа Stand By для Украины была утверждена руководством Фонда решению выделить 1,4 млрд долларов в качестве первого транша.

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, спланированных, соответственно, на 15 мая и 15 ноября 2019 года. Суммы спланированных траншей равнозначны - по 1,3 млрд долларов.

Напомним:

Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Как и ожидалось, продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансирования. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что со своей стороны поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

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