Новости дня: о бесплатных счетчиках, экспорте газа и инфляции

О бесплатных счетчиках. Кабинет министров обяжет НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет.

О нормах потребления газа. Кабинет Министров принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

О дефиците бюджета. Государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд гривен при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 миллиарда гривен.

Об экспорте газа. 30 января компания "ТАС Энергия Страны" впервые в истории Украины осуществила экспорт природного газа в Европу в направлении Словакии.

Об инфляции. Совет Национального банка одобрил рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров о методах и формах прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

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