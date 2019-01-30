Кабмин уменьшил норму потребления газа, чтобы не было завышенных платежек

Кабинет Министров Украины принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 января.

"Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло вследствие того, что на решение правительства было подано в суд и суд отменил наше решение", - сказал он, напомнив, что норма в 3,3 кубометра была установлена ​​в 2016 году.

"Мы устанавливаем новую норму - 3,29 кубометра. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный", - сообщил Гройсман.

"Обращаюсь ко всем украинцам - по завышенным нормам никому ничего не платите", - отметил Гройсман.

"Я говорил это с трибуны парламента, и сейчас хочу подчеркнуть: к сожалению, все в газовой сфере считают, что надо наживаться на людях", - отметил премьер.

"Было 3,3 кубометров на человека - почему человек должен платить за 9 кубов? Это втрое больше, чем он потребляет", - констатировал Гройсман.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Экономическая правда