Кабмин уменьшил норму потребления газа, чтобы не было завышенных платежек
Кабинет Министров Украины принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 30 января.
"Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло вследствие того, что на решение правительства было подано в суд и суд отменил наше решение", - сказал он, напомнив, что норма в 3,3 кубометра была установлена в 2016 году.
"Мы устанавливаем новую норму - 3,29 кубометра. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный", - сообщил Гройсман.
"Обращаюсь ко всем украинцам - по завышенным нормам никому ничего не платите", - отметил Гройсман.
"Я говорил это с трибуны парламента, и сейчас хочу подчеркнуть: к сожалению, все в газовой сфере считают, что надо наживаться на людях", - отметил премьер.
"Было 3,3 кубометров на человека - почему человек должен платить за 9 кубов? Это втрое больше, чем он потребляет", - констатировал Гройсман.
Напоминаем:
НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.
В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.
В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.
Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.
12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua