В НБУ предложили учитывать их прогноз инфляции при составлении бюджета

Совет Национального банка одобрил рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров о методах и формах прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"По мнению участников Совета, для согласования фискальной и монетарной политики на среднесрочную перспективу, правительство и Нацбанк должны рассмотреть возможность использования инфляционной цели НБУ при разработке среднесрочных прогнозов и применения прогноза Нацбанка по инфляции при подготовке проекта государственного бюджета Украины", - написал он.

Также Данилишин отметил, что следует повысить уровень координации между НБУ и Кабинетом министров в рамках прогнозных процессов, активно привлекая к взаимодействию не только экспертов технического уровня, но и лиц, принимающих решения относительно политики.

Как известно, в основу расчетов показателей госбюджета на 2019 год был выбран базовый сценарий макроэкономического развития МЭРТ, который предусматривает рост реального ВВП на 3% при росте потребительских цен на 7,4%. В то же время, НБУ прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 6,3%.

Экономическая правда