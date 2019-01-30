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В НБУ предложили учитывать их прогноз инфляции при составлении бюджета

Среда, 30 января 2019, 16:10
 

Совет Национального банка одобрил рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров о методах и формах прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"По мнению участников Совета, для согласования фискальной и монетарной политики на среднесрочную перспективу, правительство и Нацбанк должны рассмотреть возможность использования инфляционной цели НБУ при разработке среднесрочных прогнозов и применения прогноза Нацбанка по инфляции при подготовке проекта государственного бюджета Украины", - написал он.

Также Данилишин отметил, что следует повысить уровень координации между НБУ и Кабинетом министров в рамках прогнозных процессов, активно привлекая к взаимодействию не только экспертов технического уровня, но и лиц, принимающих решения относительно политики.

Как известно, в основу расчетов показателей госбюджета на 2019 год был выбран базовый сценарий макроэкономического развития МЭРТ, который предусматривает рост реального ВВП на 3% при росте потребительских цен на 7,4%. В то же время, НБУ прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 6,3%.

Экономическая правда

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НБУ госбюджет инфляция

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