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В ГФС напомнили, когда "евробляхеров" начнут штрафовать по-новому

Пятница, 25 января 2019, 16:45
 

Владельцам авто на еврономерах напомнили, что ответственность за нахождение нелегализованных транспортных средств на территории Украины с 24 мая значительно возрастет.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой таможни ГФС.

"Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет", - заявили в ГФС.

"К тому же, с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, вырастут до 170 тысяч гривен, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто", - сообщает пресс-служба.

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

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Экономическая правда

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ГФС авто

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