Курс валют: доллар подорожал

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 25 января на уровне 27,78 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,51 гривни (на 24 января - 31,49 гривни).

Напоминаем:

24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.

24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,93 гривни за доллар.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

22 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда