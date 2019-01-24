Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,80 - 27,84 гривни;

Евро - 31,57 - 31,62 гривни;

Российский рубль - 0,4207 - 0,4216 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:16 котировки гривни к доллару составляли 27,66 - 27,92 гривни. Евро покупают по 31,37 гривни, продают по 31,82 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,75 - 27,82 гривни, евро - 31,61 - 31,69 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 24 января на уровне 27,70 гривни.

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

Экономическая правда