Доллар подорожал на закрытии межбанка
24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,93 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,88 - 27,93 гривни;
Евро - 31,72 - 31,77 гривни;
Российский рубль - 0,4234 - 0,4244 гривни.
Напоминаем:
24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 24 января на уровне 27,70 гривни.
23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.
Экономическая правда
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