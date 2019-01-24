Доллар подорожал на закрытии межбанка

24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,93 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,88 - 27,93 гривни;

Евро - 31,72 - 31,77 гривни;

Российский рубль - 0,4234 - 0,4244 гривни.

Напоминаем:

24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 24 января на уровне 27,70 гривни.

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

Экономическая правда