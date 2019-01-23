Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 января на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 22 января - 31,75 гривни).

Напоминаем:

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,04 гривни за доллар.

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,82 гривни за доллар.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

22 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда