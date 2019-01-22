Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,04 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,9 - 27,92 гривни;
Евро - 31,69 - 31,71 гривни;
Российский рубль - 0,4190 - 0,4198 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:00 котировки гривни к доллару составляли 27,78 - 28,04 гривни. Евро покупают по 31,52 гривни, продают по 31,94 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,9 - 27,96 гривни, евро - 31,7 - 31,81 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 22 января на уровне 27,94 гривни.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua