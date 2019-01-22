Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,9 - 27,92 гривни;

Евро - 31,69 - 31,71 гривни;

Российский рубль - 0,4190 - 0,4198 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:00 котировки гривни к доллару составляли 27,78 - 28,04 гривни. Евро покупают по 31,52 гривни, продают по 31,94 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,9 - 27,96 гривни, евро - 31,7 - 31,81 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 22 января на уровне 27,94 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,97 гривни за доллар.

Экономическая правда