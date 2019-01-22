Гривня резко укрепилась
Вторник, 22 января 2019, 17:15
22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,82 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,82 гривни;
Евро - 31,53 - 31,58 гривни;
Российский рубль - 0,4175 - 0,4184 гривни.
Напоминаем:
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,99 - 28,04 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 22 января на уровне 27,94 гривни.
Экономическая правда
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