Новости дня: о новых валютных правилах, заправках Коломойского и аптеках Тигипко

О Приватбанке. Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен. Это лучший результат за последние годы.

О заправках Коломойского. Группа "Приват" в октябре-ноябре 2018 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

О реформе налоговой. Предприниматели жалуются на деятельность налоговой и сомневаются, что разделение Государственной фискальной службы решит проблему.

Об аптеках Тигипко. Группа ТАС Сергея Тигипко подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети КОСМО. У бизнесмена уже есть сеть аптек TAS.

О новых валютных правилах. 7 февраля в Украине начнет действовать новое либеральное валютное регулирование.

О деньгах Коломойского. Имущество и активы бывших акционеров Приватбанка остаются заблокированными решением суда.

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