Новое валютное законодательство: что изменится для бизнеса, банков и населения

С новым валютным регулированием меняется философия надзора за банковскими операциями для всех участников рынка.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий во время круглого стола, организованного агентством FinClub.

"Сейчас философия валютного надзора заключается в том, чтобы проверять все, независимо от рисков. Начиная с 7 февраля банки должны больше понимать своего клиента и исходя из этого знания проводить валютный надзор", - сказал он.

"Банкам мы позволим делать гораздо больше, чем другим участникам рынка. Финучреждения сейчас находятся под должным надзором, работают под лимитами НБУ. Мы не видим рисков волатильности, которая могла бы поступать из банковской системы", - заявил Чурий.

С 7 февраля банки смогут покупать все инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в мире. Кроме того, НБУ позволит банкам проводить деривативные операции, что ранее также было запрещено.

Чурий подчеркнул, что эти транзакции не будут вызывать давления на рынки, так как банки находятся под должным надзором.

"Вся идея изменения валютного законодательства - это идея улучшения бизнес-среды. Новое регулирование позволит бизнесу свободно проводить экспортно-импортные операции, улучшит приток инвестиций из-за рубежа", - сообщил заместитель главы НБУ.

"Мы увеличили сроки расчета по импортным и экспортным операциям. Все те ограничения, которые были на уровне старого валютного декрета, переходят в нашу новую нормативную базу, и мы можем их снять или улучшать, исходя из макроэкономической или финансовой ситуации на рынке", - сообщил Чурий.

По его словам, начиная с 7 февраля украинские компании смогут открывать счета в иностранных банках и свободно перечислять валюту на свои счета за рубежом в рамках лимита (2 млн евро - ЭП). Также, компании смогут получать кредиты на свои счета за рубежом от нерезидентов.

По словам Чурия, эти операции никогда ранее не были доступны украинскому бизнесу.

"Физическим лицам разрешена онлайн-покупка валюты, исчезнет необходимость в получении лицензий для инвестирования за рубеж - все будет происходить в рамках лимитов (лимит будет увеличен с 50 тысяч долларов до 50 тыс евро)", - заявил Чурий.

Кроме того, у "физиков" появится возможность перечисления средств за рубеж без открытия счета.

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Экономическая правда