Новости выходных: о снижении цены на газ и последний шанс ОПЗ

О себестоимости газа. Себестоимость добычи газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие расходы на развитие добычи для компании "Укргазвыдобування", которая входит в состав группы "Нафтогаз", составляет 250 долларов за тысячу кубов.

О запуске ОПЗ. Одесский припортовый завод запустится 1 февраля, поставки сырья обеспечит по давальческой схеме компания "Энергетический эквивалент".

О ценах на газ. Снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

О споре Нафтогаза и Привата. "Нафтогаз" объявил о намерении заключить новый договор с юридической фирмой KWM Europe LLP о защите своих интересов в споре с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта" в Лондонском международном арбитражном суде.

О самых популярных сайтах. Российская соцсеть "Вконтакте" опустилась на 17 место по посещаемости в Украине против 10-го в декабре 2017 года.

Об экспорте молочки. Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.