"Нафтогаз" начал новый спор с Коломойским в Лондонском суде

НАК "Нафтогаз Украины" объявил о намерении заключить новый договор с юридической фирмой KWM Europe LLP о защите своих интересов в споре с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта" в Лондонском международном арбитражном суде.

Это намерение обнародовано в системе ProZorro 10 января.

Сумма нового контракта с юрфирмой на 2019 год ожидается на уровне 4 млн евро.

По информации издания enkorr, новое арбитражное разбирательство миноритариями "Укрнафты" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited с одной стороны и "Нафтогазом" с другой, стало следствием старого спора о правомочности акционерного соглашения, начатого "Приватом" еще в 2015 году.

Напомним, в апреле прошлого года Лондонский суд вынес решение по этому спору, которым отменил ключевой пункт акционерного соглашения "Укрнафты".

Этот пункт предусматривал, что исключительное право определять кандидатуру главы правления, а следовательно и весь его состав, принадлежит миноритарным акционерам, аффилированным с группой "Приват".

В новом судебном процессе стороны намерены требовать друг с друга возмещение ущерба. Эту информацию в октябре 2018 году подтвердил глава юридического департамента "Нафтогаза" Ярослав Теклюк.

"В настоящее время, также и "Нафтогаз", и миноритарные акционеры заявили о том, что собираются требовать возмещения убытков друг с друга. То есть, дело, которое изначально не выглядело большим, имеет все основания перерасти в серьезный арбитраж с немалыми требованиями", — сообщил он.

По состоянию на конец 2018 года стороны еще не заявили точный размер требуемой компенсации.

Как сообщалось, акционерное соглашение между государством и миноритариями "Укрнафты" было подписано в 2010 году при поддержке на то время премьер-министра Юлии Тимошенко.

Именно благодаря этому соглашению "Приват" фактически полностью установил контроль над деятельностью полугосударственной крупнейшей добывающей компании. В том числе получил возможность назначать своих топ-менеджеров.

В сентябре 2015 года были опубликованы тайные договоры между миноритариями и топ-менеджерами "Укрнафты", согласно которым члены правления компании за дополнительные миллионные "гонорары" брали на себя обязательства работать в интересах офшорных акционеров.

С 2015 года "Приват" обратился в Лондонский международный арбитражный суд с требованием обязать "Нафтогаз" соблюдать акционерное соглашение по "Укрнафте".

Процесс закончился в апреле 2018 года и ключевой пункт соглашения, позволяющий "Привату" контролировать назначение руководителя "Укрнафты", был признан таким, что не соответствует украинскому законодательству.