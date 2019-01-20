"Вконтакте" теряет позиции, но все еще в топ-25 сайтов в Украине

Российская соцсеть "Вконтакте" опустилась на 17 место по посещаемости в Украине против 10-го в декабре 2017 года.

Об этом говорится в исследовании Kantar TNS CMeterза декабрь 2018 года.

Первые строчки рейтинга традиционно занимают Google, YouTube и Facebook. Далее расположились сайты Wikipedia, интернет-магазина "Розетка" и объявлений Olx.ua.

Как говорится в сообщении Kantar TNS, по результатам исследования интернет-магазины усиливают свои позиции в рейтинге популярных сайтов, а среди мобильных приложений набирают популярность мессенджеры.

В 2018 году возросло количество интернет-пользователей в Украине. По данным Учредительного исследования 2018, уже 70% украинцев пользуются интернетом (63% в 2017 году).