"Вконтакте" теряет позиции, но все еще в топ-25 сайтов в Украине
Российская соцсеть "Вконтакте" опустилась на 17 место по посещаемости в Украине против 10-го в декабре 2017 года.
Об этом говорится в исследовании Kantar TNS CMeterза декабрь 2018 года.
Первые строчки рейтинга традиционно занимают Google, YouTube и Facebook. Далее расположились сайты Wikipedia, интернет-магазина "Розетка" и объявлений Olx.ua.
Как говорится в сообщении Kantar TNS, по результатам исследования интернет-магазины усиливают свои позиции в рейтинге популярных сайтов, а среди мобильных приложений набирают популярность мессенджеры.
В 2018 году возросло количество интернет-пользователей в Украине. По данным Учредительного исследования 2018, уже 70% украинцев пользуются интернетом (63% в 2017 году).
Увеличилось также и время пребывания украинцев в сети Интернет - 82% пользователей ежедневно подключаются к "глобальной паутине", 14% - раз в неделю или чаще, 4% - несколько раз в месяц и реже.
По данным Kantar TNS CMeter, среди запрещенных ресурсов в 2017 году, только российская социальная сеть "Вконтанте" содержится в ТОП 25 сайтов - 17-е место в декабре 2018 против 10-го в декабре 2017 года.
Интернет-магазины усиливают свои позиции в рейтинге популярных сайтов, занимая 9 из 25 мест.
Напомним:
16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
В апреле 2018 года сайт "Вконтакте" был 11-м по посещаемости.
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