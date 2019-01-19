"Последняя попытка запуска": ОПЗ нашел нового поставщика сырья

Одесский припортовый завод запустится 1 февраля, поставки сырья обеспечит по давальческой схеме компания "Энергетический эквивалент".

Об этом "Укринформу" сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков.

"Дирекция припортового завода заключила договор с компанией "Энергетический эквивалент", которая позиционирует себя на рынке как поставщик импортного газа на поставку сырья для запуска нашего предприятия", - заявил он.

"Сейчас "Энергетический эквивалент" формирует запасы газа для ОПЗ: планируется, что 24 января компания осуществит оплату за переработку сырья, а 25 января номинирует газ для работы нашего завода в феврале", - отметил Щуриков.

Запустить агрегаты по выпуску аммиака и карбамида планируется 1 февраля, уточнил первый заместитель директора ОПЗ.

Согласно договорным обязательствам, компания "Энергетический эквивалент" обеспечит завод сырьем для выполнения 4-месячной производственной программы.

По данным СМИ, компания "Энергетический эквивалент" готова транспортировать готовую продукцию украинским потребителям, поскольку располагает железнодорожным парком.

Позже на своей странице в Facebook Щуриков добавил, что это последняя попытка запуска ОПЗ.

"Если этот контракт не начнет работать возможности в дальнейшем восстановить производство не будет. Мы практически потеряли квалифицированные кадры и уже не имеем достаточного количества рабочих для полноценного производственного процесса", - подытожил он.

Совладельцами ООО "Энергетический эквивалент" с уставным фондом 10 тысяч гривен в госреестре указаны киевлянин Валентин Сергеев и луганчанин Игорь Ретивов.

До апреля 2018 года место последнего в составе учредителей компании занимал Владимир Ильницкий, который, среди прочего, является учредителем ООО "Энерго газ постач".

По данным СМИ, человек с такими же ФИО в 2015 году значился среди помощников народного депутата Александра Онищенко.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля этого года. Предприятие для возобновления работы несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако пока без успеха. Последний компании, победившей в конкурсе на использование мощностей ОПЗ, проблемы начал создавать Фонд госимущества.

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд гривен.

В конце ноября первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что ОПЗ находится "не просто в критическом состоянии, а в точке невозврата, за которой уже явно просматривается путь к пополнению складов металлолома за счет уничтожения завода".