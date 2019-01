У Коломойского нашли бизнес–империю в США — СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский является владельцем существенных активов в США, стоимость которых может достигать сотен миллионов долларов.

Об этом пишет журнал "Новое Время".

Так, Коломойский и его парт­неры по компании Optima Ma­na­gement являются крупнейши­ми игроками на местном рын­ке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку здешних активов Optima потратила около 250 млн долларов.

При этом главный актив Коломойского - отель Westin на 472 комнаты: Optima купила его в 2011 году за 9 млн долларов у одного из осколков рухнувшего во время финансового кризиса американского банка Lehman Brothers. В реконструкцию отеля Коломойский с партнерами вложили 64,5 млн долларов.

Партнеры Коломойского по инвестициям в США - это Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

И Корф, и Лейбер живут в Майами и составили украинскому олигарху компанию по инвестициям в такие активы, как недвижимость в Кливленде, сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Productions в Вирджинии, а также ряд перерабатывающих предприятий, расположенных по всей Америке.

При этом Лейбер даже входит в набсовет "Укрнафты", где миноритарной долей владеет Коломойский.

Кроме того, у Коломойского в Майами был актив, в который он инвестировал вместе с Корфом и Лейбером, - это компания Georgian American Alloys, владеющая добычей марганцевой руды в Грузии.

Однако в мае 2017 года правительство Грузии фактически экспроприировало завод. Местное Министерство экологии ввело на производство своего администратора, ссылаясь на то, что добыча марганца осуществлялась способом, который наносил значительный вред окружающей среде.

Корф и Лейбер, по данным источников издания, подтвердили во время допросов в ФБР, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

Однако партнеры Коломойского, равно как сам Коломойский, отказались общаться на эту тему.

Напоминаем:

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

