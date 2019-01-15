Новости дня: о зарплатах украинцев, газовых переговорах и рынке электроэнергии

О чем все говорят сегодня?

О торговом балансе. Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2018 года увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года и составило 8,866 млрд долларов.

О ручной клади. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 15 января 2019 года ужесточает нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.

О зарплате украинцев. В 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10,1 тысячи гривен.

О рынке электроэнергии. Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

О тепловозах General Electric. Американский тепловоз производства General Electric дважды не смог сдвинуться с места при перевозке груза из-за перегруженности.

О газовых переговорах. Российский газовый монополист "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

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Черное золото. Как столичный журналист производит икру

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны и владелец пиар-агентства стал рыбоводом и занялся производством черной икры. Дорогой продукт уже попробовали не только украинцы, но и французы.